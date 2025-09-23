Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per incendio doloso e lesioni personali un 78enne. L’uomo questa notte avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano dello stabile in cui vive a via Brambilla 31 per poi appiccare l’incendio.??I vicini, insospettiti dai rumori, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castellammare, dà fuoco alla porta dei vicini: ferita 38enne incinta. Arrestato 38enne