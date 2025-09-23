castelfrettese eroica

Domenica storica e da ricordare a lungo per la Castelfrettese e la Montemarcianese. Per i primi arriva la seconda vittoria in campionato e che vittoria. I biancorossi di Bugari fanno lo sgambetto alla corazzata Alma Fano che - dopo due vittorie stentate contro Ostra (in pieno recupero) e Villa San Martino - si ferma al Fioretti. A infilare i granata ci pensa un Lazzarini su di giri in questo inizio stagione, aiutato da una deviazione, conquistando i tre punti ma anche il primo posto in classifica in compagnia di Vismara e Lunano. E così i granata dopo 30 vittorie in 30 partite (28 la scorsa stagione in Terza Categoria) patiscono la prima sconfitta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

