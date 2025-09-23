Castelfidardo inizio in salita e adesso c’è il Notaresco

Non c’è tempo per riflettere e pensare, perché domani in D si tornerà in campo per il turno infrasettimanale. E sulla strada del Castelfidardo ci sarà un’altra abruzzese, stavolta in trasferta, annunciata in grande forma. Lo raccontano la classifica e i risultati visto che il Notaresco domenica ha asfaltato la neopromossa UniPomezia con quattro gol segnati sul campo laziale. Tutti realizzati nel primo tempo da Saveriano Infantino ora da solo in testa alla classifica marcatori con 7 reti. Seguito da quel Di Renzo de L’Aquila (4 reti) che domenica al Mancini ha fatto male a un Castelfidardo che ha subito il terzo ko in campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

