Castel San Giorgio riapre la Scuola di Musica

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel San Giorgio riprendono i corsi gratuiti della Scuola di Musica “Città di Castel San Giorgio”, promossa dal Comune con il Concerto Bandistico locale.I corsiL’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, partirà mercoledì 1 ottobre. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castel - giorgio

Castel San Giorgio, pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Castel San Giorgio, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in visita alla vasca Valesana

Castel San Giorgio, D’Eramo visita la vasca Valesana: verso nuovo finanziamento da 18 milioni per rete irrigua

Castel San Giorgio, riapre la Scuola di Musica; Tre giorni all'insegna dei sapori tradizionali: a Castel San Giorgio torna la Festa della Sfogliatella; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 19 al 22 giugno 2025.

castel san giorgio riapreCastel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza - ”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e ... Riporta zon.it

Cadavere ritrovato a Castel San Giorgio, si indaga per chiarire le cause del decesso di Timea Iorio - Timea Iorio, classe 74, originaria di Cava de’ Tirreni, residente a Roccapiemonte, è stata ritrovata senza vita ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Castel San Giorgio Riapre