Castel San Giorgio riapre la Scuola di Musica
A Castel San Giorgio riprendono i corsi gratuiti della Scuola di Musica “Città di Castel San Giorgio”, promossa dal Comune con il Concerto Bandistico locale.I corsiL’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, partirà mercoledì 1 ottobre. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: castel - giorgio
Castel San Giorgio, pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Castel San Giorgio, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo in visita alla vasca Valesana
Castel San Giorgio, D’Eramo visita la vasca Valesana: verso nuovo finanziamento da 18 milioni per rete irrigua
Istituto Comprensivo di Lanzara - Castel San Giorgio - facebook.com Vai su Facebook
Castel San Giorgio, riapre la Scuola di Musica; Tre giorni all'insegna dei sapori tradizionali: a Castel San Giorgio torna la Festa della Sfogliatella; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 19 al 22 giugno 2025.
Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza - ”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e ... Riporta zon.it
Cadavere ritrovato a Castel San Giorgio, si indaga per chiarire le cause del decesso di Timea Iorio - Timea Iorio, classe 74, originaria di Cava de’ Tirreni, residente a Roccapiemonte, è stata ritrovata senza vita ... Secondo ilmattino.it