Lazio uscita con le ossa rotte dal derby, tra risultato negativo, espulsioni e polemica fra Tavares e squadra, mentre la Roma si lancia in classifica e si prende lo scettro della città almeno fino alla prossimo incontro. A parlare del match ci ha pensato anche l’ex giallorosso Antonio Cassano a Viva el Futbol: “ Il vero artefice di questo derby è stato Gasperini. In conferenza stampa ha lanciato un messaggio forte, ha parlato di problemi con la società che non vuole rinnovare, ma ha anche detto che i giocatori devono dare tutto in campo. E così è stato”. Parole al miele e di fiducia poi verso Lorenzo Pellegrini, che Cassano si aspetta ora di vedere maggiormente protagonista in questa Roma: È uscito con i crampi, ha fatto un lavoro eccezionale in copertura sul mediano della Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cassano: “Gasperini l’artefice del derby, con lui Pellegrini può diventare un grande atleta”