Caso Salis il dilemma di Forza Italia sulle galere di Orbán

Cms.ilmanifesto.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis ha un cotè tutto italiano che tocca le corde più profonde del partito fondato da Silvio Berlusconi. Destra europeista, liberale, garantista – . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

caso salis dilemma forzaIl caso Ilaria Salis. Forza Italia vacilla sulla immunità. Orbán le invia le coordinate del carcere - Martedì il voto in commissione giuridica a Bruxelles: nel centrodestra FdI e Lega scatenati contro l’eurodeputata di Avs, dubbi in Forza Italia. Scrive huffingtonpost.it

caso salis dilemma forzaIl parlamento Ue vota sull’immunità di Ilaria Salis: ecco perché Forza Italia potrebbe salvarla - A giocare a favore di Salis i continui attacchi da parte del governo magiaro che potrebbero compattare l’ala dei popolari che in passat ... Segnala msn.com

