Caso Salis il dilemma di Forza Italia sulle galere di Orbán
Il voto sulla revoca dell'immunità a Ilaria Salis ha un cotè tutto italiano che tocca le corde più profonde del partito fondato da Silvio Berlusconi. Destra europeista, liberale, garantista
Il caso Salis ormai è un paradosso vivente
“La mia vicenda non c’entra nulla con quella dei ministri sul caso Almasri”. Parla Ilaria Salis
Ex Ilva, il comitato 'no forno' scende in piazza e replica a Salis: "Cornigliano caso unico in Europa"
Il caso Salis Il sì di Fratelli d'Italia a Orbán qualifica la loro idea di giustizia
Il caso di Ilaria Salis era emerso nelle cronache italiane con un'immagine, all'inizio del 2024: quella della 39enne portata in tribunale con catene al collo e manette, in Ungheria, dopo essere stata in carcere per quasi un anno senza traccia di processo. Ora, pe
Il caso Ilaria Salis. Forza Italia vacilla sulla immunità. Orbán le invia le coordinate del carcere - Martedì il voto in commissione giuridica a Bruxelles: nel centrodestra FdI e Lega scatenati contro l'eurodeputata di Avs, dubbi in Forza Italia.
Il parlamento Ue vota sull'immunità di Ilaria Salis: ecco perché Forza Italia potrebbe salvarla - A giocare a favore di Salis i continui attacchi da parte del governo magiaro che potrebbero compattare l'ala dei popolari che in passat ...