Caso Paolo Mendico il procuratore Fucci | Quattro studenti sono stati segnalati e altri sono coinvolti
Non capri espiatori, ma fatti concreti. È questa la linea tracciata dal procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, sull'inchiesta aperta dopo la morte di Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano che l'11 settembre si è tolto la vita. Il fascicolo procede contro ignoti con l'ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio. Accertamenti tecnici e acquisizione di documenti. « Abbiamo incaricato il Ris di estrarre i contenuti digitali e le chat dai dispositivi», ha spiegato Fucci ai colleghi del quotidiano Il Messaggro Latina. «I dati saranno analizzati in maniera sistematica.
Quattro compagni di Paolo Mendico segnalati alla procura per i minorenni: «Indaghiamo anche su altri; Paolo Mendico, il procuratore Fucci: «Stiamo facendo verifiche oltre l'ambiente della scuola. L'ultimo messaggio prima del suicidio? Segnali contraddittori»; Paolo Mendico, la dirigente della scuola sott’accusa: “Mi chiamano assassina ma non mi dimetto”.
Il suicidio di Paolo Mendico, il procuratore: «Quattro studenti sono stati segnalati e altri sono coinvolti» - Quattro nomi di compagni di classe indicati dalla famiglia sono stati trasmessi alla procura per i minorenni». ilmattino.it scrive
Cosa è successo a Paolo Mendico, morto suicida a 14 anni: il bullismo dalla quinta elementare, le denunce, le chat, l'indagine - Il 14enne si è tolto la vita prima di cominciare l'anno scolastico. Scrive roma.corriere.it