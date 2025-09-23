Caso Paolo Mendico il procuratore Fucci | Quattro studenti sono stati segnalati e altri sono coinvolti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non capri espiatori, ma fatti concreti. È questa la linea tracciata dal procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, sull’inchiesta aperta dopo la morte di Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano che l’11 settembre si è tolto la vita. Il fascicolo procede contro ignoti con l’ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio. Accertamenti tecnici e acquisizione di documenti. « Abbiamo incaricato il Ris di estrarre i contenuti digitali e le chat dai dispositivi», ha spiegato Fucci ai colleghi del quotidiano Il Messaggro Latina. «I dati saranno analizzati in maniera sistematica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

