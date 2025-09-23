Teun Koopmeiners non riesce proprio a conquistare la Juve. Si apre un nuovo caso per l’olandese: occhio allo scambio in Premier League La Juve è partita bene sotto la guida attenta di Igor Tudor e infatti aleggia nelle parti alte della classifica, inseguendo il Napoli. I problemi tecnici e tattici, però, ancora sono ben presenti per l’allenatore croato, che deve sistemare alcuni aspetti del gioco se vuole davvero ambire a vincere lo scudetto e fare bene in Champions League. Il reparto che deve crescere maggiormente è di sicuro il centrocampo. La mediana composta da Locatelli e Thuram sta facendo bene, ma non può tenere questo ritmo e questo livello per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Caso Koopmeiners, sbanda e lascia la Juve: scambio in Premier