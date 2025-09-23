Caso Koopmeiners sbanda e lascia la Juve | scambio in Premier
Teun Koopmeiners non riesce proprio a conquistare la Juve. Si apre un nuovo caso per l’olandese: occhio allo scambio in Premier League La Juve è partita bene sotto la guida attenta di Igor Tudor e infatti aleggia nelle parti alte della classifica, inseguendo il Napoli. I problemi tecnici e tattici, però, ancora sono ben presenti per l’allenatore croato, che deve sistemare alcuni aspetti del gioco se vuole davvero ambire a vincere lo scudetto e fare bene in Champions League. Il reparto che deve crescere maggiormente è di sicuro il centrocampo. La mediana composta da Locatelli e Thuram sta facendo bene, ma non può tenere questo ritmo e questo livello per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: caso - koopmeiners
Lookman Inter, alta fiducia ad Appiano frutto di quel patto stretto col nigeriano: ecco perché il suo caso è differente da quello di Koopmeiners
Lookman Inter, Zazzaroni spiega: «Ecco la vera chiave della trattativa. Il giocatore vuole i nerazzurri ma si sta ripetendo il caso Koopmeiners!»
Lookman Inter, Zazzaroni a sorpresa: «Si sta ripetendo il caso Koopmeiners». Annuncio del giornalista sull’attaccante, ecco cosa ha rivelato!
(JUVENTUS) - Il suo obiettivo è far sembrare gli acquisti di Openda e David inutili come quelli di Koopmeiners e Douglas Luiz. (INTER) - In caso di gol, correrebbe per il campo esultando alla ricerca - facebook.com Vai su Facebook
Sono stato il suo primo sostenitore. Non ho mai smesso di credere in un suo rilancio. Gli ho perdonato tanto, chiuso gli occhi tante volte la scorsa stagione. Non volevo vedere. Oggi però sono finiti gli alibi, il caso #Koopmeiners è ufficialmente esploso. #Ju - X Vai su X