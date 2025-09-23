Caso Grillo Jr sentenza già scritta | anche il clima sociale era contro gli imputati

Otto anni di carcere: questa società non accetta più le zone grigie. E questa sentenza, o meglio il suo dispositivo, ne contiene altre due: una riguarda la nostra epoca e la nostra giurisprudenza, l'altra la nostra Giustizia. Nel primo caso ci sono dei ragazzi, anzi degli stupratori, che a Tempio Pausania hanno affrontato non solo un processo, ma anche lo spirito del tempo, appunto di un'epoca: rappresentanti (anche) di una generazione poco comprensibile ai padri, ai giudici e ai media. La violenza sessuale è tra le poche la cui giurisprudenza ha conosciuto una svolta radicale: sino al 1996 lo stupro era rubricato come reato contro la moralità pubblica e non contro alla persona; solo dopo di allora (legge 66) risultarono violate la libertà e l'autodeterminazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Grillo Jr, sentenza già scritta: anche il clima sociale era contro gli imputati

