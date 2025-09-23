Caso Garlasco l’annuncio sconcertante di Giletti sulla famiglia Poggi VIDEO

News tv. Caso Garlasco, l’annuncio sconcertante di Giletti sulla famiglia Poggi – Nella serata di lunedì 22 settembre, la trasmissione Lo Stato delle Cose ha riportato l’attenzione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il conduttore Massimo Giletti ha scelto di concentrarsi su una figura rimasta a lungo ai margini del dibattito, ponendo domande destinate a far discutere. Il giornalista, con il suo stile diretto, ha rilanciato un interrogativo che circola da tempo negli ambienti investigativi: perché certe telefonate furono effettuate in quei giorni cruciali e, soprattutto, quanto erano attendibili le spiegazioni fornite agli inquirenti? Caso Garlasco, l’annuncio sconcertante di Giletti sulla famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

