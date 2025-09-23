Caso Farfalle Maccarani | È un processo mediatico Sono serena Anna Basta | Daremo voce a chi ha provato certe cose sulla propria pelle

“Se mi aspettavo il rinvio a giudizio? Sicuramente non ero tranquilla sul fatto che non rinviassero, proprio perché sino a questo momento le nostre memorie difensive non sono mai state prese in esame. Vuoi perché questo tipo di reato è configurato in un certo modo dal punto di vista giuridico. Quindi, diciamo che, non so. sicuramente il giudice avrà, per questa udienza, letto tutto”. Così Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale femminile di ginnastica ritmica alle telecamere del FattoQuotidiano.it dopo la decisione del Gup di Monza, Silvia Pasini, che ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex allenatrice per maltrattamenti aggravati su alcune ex atlete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

