Caso Elena Ceste male per Barbara D’Urso | finisce in tribunale
Barbara D’Urso si prepara a tornare sul piccolo schermo, questa volta come concorrente di Ballando con le stelle, ma l’attesa per la sua nuova avventura in Rai viene offuscata da un’ombra proveniente dal passato. A distanza di sette anni da un episodio televisivo risalente al 2018, la conduttrice napoletana si trova costretta a difendersi in tribunale, accusata di diffamazione da una donna che ha deciso di portare la vicenda davanti alla giustizia. Il caso riguarda una puntata di Pomeriggio Cinque, il programma che la D’Urso guidava all’epoca su Mediaset. Nel corso della trasmissione, la donna in questione fu indicata come l’amante di Michele Buoninconti, l’ex vigile del fuoco condannato in via definitiva a trent’anni di carcere per l’omicidio della moglie Elena Ceste, madre dei suoi quattro figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Caso Elena Ceste, Barbara D'Urso denunciata da Ordine giornalisti: Sistematica violazione privacy; Tutti i misteri sul caso Elena Ceste; Elena Ceste non è stata uccisa.
News sul caso Elena Ceste: colpevole il marito? Oggi l'autopsia per saperne di più - Risulterà una giornata fondamentale quella di oggi, sabato 25 ottobre 2014, per saperne di più sul misterioso caso Elena Ceste, donna scomparsa a Costiglione d'Asti lo scorso 24 gennaio e ritrovata ... Scrive it.blastingnews.com
Caso Elena Ceste: indagato il marito - E' indagato il marito di Elena Ceste,la donna ritrovata morta nelle campagne astigiane a nove mesidalla scomparsa. Segnala agi.it