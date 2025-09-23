Caso Chico Forti respinta la libertà condizionale | ‘Dopo 27 anni ci speravamo’
La decisione del tribunale. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza di libertà condizionale presentata da Chico Forti, 66 anni, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Forti, estradato in Italia nel 2024 dopo una lunga battaglia diplomatica, è detenuto da circa sedici mesi nel carcere di Montorio a Verona. La decisione ha lasciato l’amarezza nei familiari e nella difesa, che ha annunciato ricorso in Cassazione. La reazione dei familiari. «Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo», ha dichiarato Gianni Forti, zio dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
