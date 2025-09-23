Caso Chiara Ferragni oggi inizia il processo per truffa | cosa accadrà durante la prima udienza

Oggi, martedì 23 settembre, inizierà il processo per Chiara Ferragni che, insieme al suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e al presidente del Cda di Cerealitalia Francesco Cannillo, è accusata per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà - La procura contesta un “ingiusto profitto di oltre due milioni”, lei ha già risarcito ... Scrive milano.repubblica.it