Caso Almasri per la procura il reato di Bartolozzi non è in concorso con i ministri A rischio il piano del centrodestra per scudare il braccio destro di Nordio
La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è indagata nell’ambito della vicenda del generale libico Almasri (arrestato e rimesso in libertà, nonostante fosse ricercato dalla Corte penale internazionale) per false informazioni e non per un reato in concorso con il Guardasigilli Carlo Nordio. Quindi non può usufruire della tutela della richiesta di autorizzazione a procedere toccata invece al coimputato ‘laico’ Alfredo Mantovano. Dori: “Non esiste in Giunta un caso Bartolozzi”. A spiegarlo, ieri, Devis Dori (Avs), presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera, nella nota con la quale ha reso pubblica la risposta ricevuta dalla Giunta da parte della procura di Roma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
