Devis Dori, presidente della Giunta per le autorizzazioni, ha fatto sapere qual è stata la risposta della procura di Roma alla richiesta di chiarimenti della Camera sull’indagine a carico di Giusi Bartolotti, nell’ambito del caso Almasri. I deputati avevano chiesto se il reato contestato alla capo di gabinetto del ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio fosse da considerare connesso a quello degli altri rappresentanti del governo e se quindi rientrasse nelle competenze della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. Ma così non è. Non servirà, quindi, l’autorizzazione della Giunta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Almasri, la procura di Roma risponde alla Giunta sull’indagine a Bartolozzi