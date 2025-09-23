caso almasri la procura di roma risponde alla giunta per le autorizzazioni su bartolozzi

I magistrati hanno risposto alla richiesta di chiarimenti della Camera sull’ indagine legata al caso Almasri a carico della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. “E’ arrivata oggi presso i nostri uffici la risposta del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi alla richiesta votata dalla maggioranza di questo organismo parlamentare di poter accedere agli atti relativi alla posizione della dottoressa Giusi Bartolozzi. In buona sostanza e in estrema sintesi, il Procuratore conferma l’iscrizione della dottoressa Bartolozzi per il 371-bis cp, cioè false informazioni, e che non si tratta di reato in concorso, quindi non si applica la procedura speciale dell’autorizzazione a procedere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

