Caso Almasri fallisce lo scudo delle destre | nessuna possibilità di salvare Bartolozzi in Giunta

L’obiettivo delle destre è fallito: il tentativo di “scudare” la capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, non è riuscito. A comunicarlo è Devis Dori, presidente della Giunta per le autorizzazioni, annunciando che il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha confermato che il reato per cui è iscritta nel registro degli indagati non è in concorso. Questo vuol dire che non si può applicare anche a Bartolozzi la procedura già prevista per gli esponenti del governo indagati per il caso Almasri, per i quali in questi giorni è in corso la procedura relativa all’autorizzazione a procedere proprio in Parlamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

