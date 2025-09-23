Casini sanità al centro del programma | Servono risorse stabili e adeguate
Roberta Casini, sindaca di Lucignano per tre mandati, responsabile sanità e politiche per la salute di Anci Toscana, candidata al Consiglio Regionale nel collegio di Arezzo con il Partito Democratico, ha lanciato la sua candidatura dal palazzo di Fraternita, "La mia Toscana nasce dall’ascolto". Casini, ieri il ministro della salute Orazio Schillaci è venuto ad Arezzo. Quali risposte si aspettava da lui? "Anzitutto sulle risorse: devono essere certe, stabili e adeguate. La spesa sanitaria pubblica in Italia è al 6,4% del Pil, sotto la media europea. È inaccettabile che i cittadini debbano pagare di tasca propria le cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
