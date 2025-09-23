Tempo di lettura: 2 minuti Archiviato il pari interno con il Cosenza, la Casertana è attesa da un test importante lontano dal “Pinto”. Domani, alle 18:30, i rossoblù scenderanno in campo allo stadio “Pino Zaccheria” per affrontare il Foggia, nella sesta giornata di Serie C Sky Wifi 202526. Una partita che rievoca sfide storiche del calcio meridionale e che rappresenta un banco di prova per le ambizioni di classifica dei falchetti. Il Foggia di Delio Rossi si presenta con una rosa rinnovata e molto giovane: età media 23,9 anni. L’obiettivo dichiarato è una salvezza tranquilla, ma i satanelli restano ostici soprattutto in casa, dove hanno già raccolto 5 punti in cinque giornate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, caccia alla vittoria esterna: Coppitelli punta sul colpo