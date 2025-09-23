Case popolari | il sindacato inquilini Solo 100 alloggi disponibili su 4mila richieste

Entro il 15 dicembre si può fare la domanda per partecipare al bando del Comune di Genova per l’assegnazione di una casa popolare. La procedura è partita lunedì scorso e, a differenza delle tornate precedenti, sono tre e non più uno, i mesi di tempo per produrre la domanda. Ai bandi degli anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Case popolari: il sindacato inquilini, Solo 100 alloggi disponibili su 4mila richieste; Unione Inquilini: “Dove sono le case popolari nel progetto Italcementi?”; Efficienza energetica, il sindacato Sunia chiede chiarimenti all'Iacp sui fondi del Pnrr.

Emergenza casa, i sindacati Sunia, Sicet e Uniat lanciano l’allarme: “Il bando per gli alloggi popolari non basta, subito l'agenzia” - Genova – Via al nuovo bando per ottenere una casa popolare a Genova: la procedura è iniziata lunedì, le domande potranno essere presentate entro dicembre (tre mesi di tempo e non più uno come preceden ... Secondo ilsecoloxix.it

Nuovo bando case popolari ma a Genova 100 appartamenti per 4000 richieste - I sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat: "Servono fondi per ristrutturare 2000 abitazioni di Arte non agibili e nuove soluzioni per rendere disponibili le case sfitte" ... Da msn.com