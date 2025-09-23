Case popolari | il sindacato inquilini Solo 100 alloggi disponibili su 4mila richieste

Genovatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 15 dicembre si può fare la domanda per partecipare al bando del Comune di Genova per l’assegnazione di una casa popolare. La procedura è partita lunedì scorso e, a differenza delle tornate precedenti, sono tre e non più uno, i mesi di tempo per produrre la domanda. Ai bandi degli anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: case - popolari

Monza, le case popolari si rifanno il look: la mappa di tutti gli interventi

Milano, l’appello di architetti e intellettuali a Sala: “Vere case popolari e un nuovo passante”

Orti in cima alle case popolari: “La nostra estate da coltivatrici”. Le Sciure ora cercano sponsor

Case popolari: il sindacato inquilini, Solo 100 alloggi disponibili su 4mila richieste; Unione Inquilini: “Dove sono le case popolari nel progetto Italcementi?”; Efficienza energetica, il sindacato Sunia chiede chiarimenti all'Iacp sui fondi del Pnrr.

Emergenza casa, i sindacati Sunia, Sicet e Uniat lanciano l’allarme: “Il bando per gli alloggi popolari non basta, subito l'agenzia” - Genova – Via al nuovo bando per ottenere una casa popolare a Genova: la procedura è iniziata lunedì, le domande potranno essere presentate entro dicembre (tre mesi di tempo e non più uno come preceden ... Secondo ilsecoloxix.it

Nuovo bando case popolari ma a Genova 100 appartamenti per 4000 richieste - I sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat: "Servono fondi per ristrutturare 2000 abitazioni di Arte non agibili e nuove soluzioni per rendere disponibili le case sfitte" ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Case Popolari Sindacato Inquilini