Cascina | torna l' Open day per il rilascio della carta d' identità elettronica

23 set 2025

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, secondo il Regolamento europeo 20191157. Per prevenire con adeguato anticipo le corse dell’ultimo minuto in vista delle partenze estive, l’amministrazione comunale di Cascina lancia una campagna per rinnovare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Open Day dell'ufficio anagrafe di Cascina: oltre 150 carte d'identità rilasciate - Il sindaco Michelangelo Betti: “Un risultato importante che aggiunge valore al lavoro svolto durante tutto l’anno dall’ufficio anagrafe. Secondo lanazione.it

