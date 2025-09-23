Casalbuttano, 23 settembre 2025 – Non poteva avvicinarsi alla ex, ma quando i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento non ha esitato ad aggredire verbalmente. Non solo. Nei giorni successivi ha messo in atto una serie di atti considerati persecutori, nei confronti dell’assistente sociale che segue la pratica del nucleo familiare. Sono scattate così le manette per un 44enne di Casalbuttano, con precedenti penali, arrestato sabato dai carabinieri della stazione locale. Come detto la misura, piuttosto grave, è arrivata al termine di una vera e propria escalation, iniziata la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalbuttano: tormenta l’assistente sociale che ha seguito la sua ex dopo le violenze, arrestato