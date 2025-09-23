Casal di Principe fermato per un controllo | 21enne trovato con droga e pistola a salve

Teleclubitalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Casal di Principe, fermato per un controllo: trovato con droga e pistola a salve   Il giovane viaggiava a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casal di principe fermato per un controllo 21enne trovato con droga e pistola a salve

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, fermato per un controllo: 21enne trovato con droga e pistola a salve

In questa notizia si parla di: casal - principe

Casal di Principe, riciclaggio e minacce per due terreni da 500mila euro: arrestato Ivanhoe Schiavone

Casal di Principe, inseguimento nella notte: arrestati due 17enni con droga e contanti

Casal di Principe 81033, parte il campionato di Promozione

Casal di Principe, droga in auto e pistola nella cintura: arrestato un 21enne; Fermato per un controllo e trovato con l'hashish; Casal di Principe, sorpresi nella minicar con la droga: arrestati due 17enni.

Casal di Principe, droga in auto e pistola nella cintura: arrestato un 21enne - Questa mattina a Casal di Principe, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ... Riporta msn.com

casal principe fermato controlloCasal di Principe, 41enne arrestato per maltrattamenti in famiglia - Era già agli arresti domiciliari per truffa il 41enne fermato dalla Polizia di Stato di Caserta a Casal di Principe, nel Casertano, con l’accusa di ... Scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Casal Principe Fermato Controllo