Casa di riposo a Cordenons | Va reso noto l' esito dell' ultima ispezione dell' Asfo
“Il silenzio di Comune e Regione sulle criticità nella gestione dell’Asp cordenonese è assordante". Le parole sono del consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che ha annunciato il deposito di una richiesta di accesso agli atti per avere copia del verbale dell’ultima ispezione effettuata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Ma che piacevole pomeriggio di FESTA oggi in casa di riposo! Grandi emozioni per i nostri ospiti festeggiati...e per tutti gli altri!! Musica dei Giullari, sorrisi, buonissimo dolce... con l'ottima compagnia di volontari, familiari e personale nel nostro splendido - facebook.com Vai su Facebook
