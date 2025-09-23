Seveso, 23 settembre 2025 – Una mamma e un bimbo di 10 mesi salvati dai pompieri: si erano rifugiati sul tetto dell’auto in mezzo all’acqua a Meda, epicentro del disastro. I numeri sono quelli che contano e che dovrebbero aiutare a capire il problema: alle 14 di ieri, a Seveso la centralina Arpa di via Europa Unita, misurava 226 millimetri di pioggia caduti nelle 12 ore precedenti. Un dato semplicemente mostruoso, considerando che la media di precipitazioni annue nella zona oscilla tra i 1100 e il 1300 millimetri. Cioè, in mezza giornata (12 ore) è sceso un sesto del quantitativo di pioggia atteso in un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume