Carta del Docente 2025 26 | ancora nessuna data certa e docenti senza risposte

All’avvio dell’anno scolastico 202526, molti insegnanti attendono aggiornamenti sul bonus Carta del Docente. Nonostante le attività didattiche siano già iniziate, la piattaforma ufficiale non mostra ancora alcuna traccia dell’accredito per il nuovo anno. Vediamo cosa si sa finora, quali novità sono già certe e chi potrà beneficiare dei 500 euro destinati alla formazione professionale. Quando . Carta del Docente 202526: ancora nessuna data certa e docenti senza risposte .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it