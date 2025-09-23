Carta del docente 2025 26 | 500 euro o di meno? Pagina ancora vuota nessun segnale

Quando sarà accreditato il bonus Carta docente relativo all'anno scolastico 202526? L'importo sarà sempre 500 euro o ci sarà una riduzione? Risposte che, ad attività scolastiche iniziate, rimangono senza risposte. L'articolo Carta del docente 202526: 500 euro o di meno? Pagina ancora “vuota”, nessun segnale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale

Carta del docente anche ai supplenti brevi: la Corte di Giustizia UE boccia l'esclusione automatica.

Carta docente anche ai supplenti brevi? L'Europa apre alla possibilità.

