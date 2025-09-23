Carrarese Prime reti per Cicconi e Abiuso Ma entrambi non hanno voglia di festeggiare
Manuel Cicconi e Fabio Abiuso. Entrambi in gol per la prima volta in stagione ma con nessuna voglia di festeggiare. La sconfitta giustamente viene prima di tutto ed è anche difficile per i due giocatori farsene una ragione. "Sinceramente non me la spiego – conferma Cicconi –. Una squadra che vuole salvarsi non può prendere tre gol con l’uomo in più. A parte il secondo, nato da un cross rimpallato, che ci può forse stare sono gli altri due che non si possono assolutamente prendere. In settimana analizzeremo sicuramente gli errori con il mister e capiremo come sia stato possibile. Noi giravamo un po’ lentamente la palla e loro sono stati bravi a difendersi bene ed a ripartire veloci quando la recuperavano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
