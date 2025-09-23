AGI - In base all'attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa tra i 107.000 e i 205.000 euro, per una media di circa 156.000 euro e un esborso di oltre 8.500 euro all'anno. È quanto rileva l' Osservatorio Moneyfarm. Rispetto alle ultime rilevazioni effettuate nel 2022, in soli due anni si è registrato un aumento del 12%: accompagnare un figlio dalla culla alla maggiore età costa una media di 16.000 euro in più. Più ci si avvicina all'età adulta, più il mantenimento di un figlio diventa caro, fino a sfiorare i 110.000 euro per l'intero arco delle scuole medie e superiori. 🔗 Leggi su Agi.it

Caro, carissimo figlio quanto mi costi