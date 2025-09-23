Carnevali sicuro | Ecco che impressione mi hanno fatto Napoli e Inter in questo avvio A noi serve tempo

Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del suo Sassuolo e delle impressioni che gli hanno fatto le big di Serie A affrontate. Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato senza peli sulla lingua della forza delle grandi squadre italiane, in particolare del Napoli e dell’ Inter, due delle big affrontate dal Sassuolo in questo inizio di stagione. Intervistato durante la trasmissione Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24, Carnevali non ha nascosto la sua opinione, pur riconoscendo i punti di forza delle due formazioni. SUL NAPOLI E L’INTER – «Il Napoli non mi ha impressionato così tanto, sebbene abbia dei giocatori forti, ma neanche l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

