Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sulla sconfitta per 2-1 contro l’Inter. Tutti i dettagli. Giovanni Carnevali ha parlato a Radio 24 dell’ultima sfida tra Inter -Sassuolo di Serie A. INTER E NAPOLI NON IMPRESSIONANO – Il Napoli non mi ha impressionato così tanto, sebbene abbia giocatori forti. Anche l’Inter ha giocatori forti ma in questo momento non mi ha impressionato né l’una né l’altra. Siamo agli inizi, ci sarà tanto da lavorare perché una ha cambiato allenatore l’altra ha cambiato tanti giocatori; però nessuna delle tre mi ha colpito. RIMPIANTI A SAN SIRO – Sì, perché avevamo anche la possibilità di pareggiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carnevali recrimina: «Contro l’Inter c’era un mezzo rigore, non mi hanno impressionato»