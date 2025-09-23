Carnesecchi Inter nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile?
Carnesecchi Inter, nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile quella per il portiere dell’Atalanta?. Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro di Yann Sommer sembra essere sempre più lontano dal calciomercato Inter. Questo scenario ha spinto la dirigenza dell’ Inter a iniziare a cercare il portiere del futuro, anche se il portiere svizzero ha comunque ricevuto buone performance, come quella mostrata nell’ultima vittoria contro il Sassuolo, dove il giovane Josep Martinez è stato impiegato come vice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha avviato ufficialmente il casting per trovare il sostituto di Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter, c’è Carnesecchi per la porta in caso di addio di Sommer! Lui il preferito dai nerazzurri: su Donnarumma e Ter Stegen…
Carnesecchi e addio Sommer? L’Inter contempla anche un’altra opzione!
Carnesecchi Inter, è lui l’uomo per il dopo Sommer? L’offensiva del club azzurro arriverà solo se…
Marco #Carnesecchi para due rigori consecutivi come #Donnarumma: l'Atalanta lo blinda a 45 milioni, ma #Juve, #Milan e #Inter restano alla finestra
L'Inter lavora al futuro: occhi su Elia Caprile e non solo Secondo Tuttosport, se Josep Martinez non dovesse dare garanzie al club, i nerazzurri potrebbero fiondarsi sul portiere del Cagliari Oltre all'ex Napoli piace anche Marco Carnesecchi, ma si trattereb
Inter, Lookman per l’attacco subito, Carnesecchi per la porta nel 2026 - L’Inter muove le proprie pedine sul mercato con una strategia a due velocità: un rinforzo immediato per l’attacco e una mossa lungimirante per la porta. Scrive it.blastingnews.com
Inter, idea Carnesecchi per la porta se Sommer dovesse decidere di andare via - L’Inter guarda con attenzione in casa Atalanta per rinforzare due reparti chiave: porta e centrocampo. Lo riporta tuttomercatoweb.com