Carnesecchi Inter nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile?

Carnesecchi Inter, nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile quella per il portiere dell’Atalanta?. Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro di Yann Sommer sembra essere sempre più lontano dal calciomercato Inter. Questo scenario ha spinto la dirigenza dell’ Inter a iniziare a cercare il portiere del futuro, anche se il portiere svizzero ha comunque ricevuto buone performance, come quella mostrata nell’ultima vittoria contro il Sassuolo, dove il giovane Josep Martinez è stato impiegato come vice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha avviato ufficialmente il casting per trovare il sostituto di Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

