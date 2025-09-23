Carnesecchi Inter, nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile quella per il portiere dell’Atalanta?. Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro di Yann Sommer sembra essere sempre più lontano dal calciomercato Inter. Questo scenario ha spinto la dirigenza dell’ Inter a iniziare a cercare il portiere del futuro, anche se il portiere svizzero ha comunque ricevuto buone performance, come quella mostrata nell’ultima vittoria contro il Sassuolo, dove il giovane Josep Martinez è stato impiegato come vice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha avviato ufficialmente il casting per trovare il sostituto di Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carnesecchi Inter, nella lista dei candidati per il dopo Sommer c’è anche lui! Pista percorribile?