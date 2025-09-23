Carnesecchi e i rigori con l’Atalanta già quattro parati | è al top in Italia

Prima a Bradley Barcola in Champions League, poi a Duvan Zapata in Serie A. Due rigori parati da Marco Carnesecchi nel giro di pochi giorni: quando avevamo già visto questo film? Nel febbraio 2024, quando prima ipnotizzò Pinamonti e poi Lautaro Martinez. Curiosità, anche quelle due sfide – giocate a distanza di 11 giorni – si conclusero con una vittoria per 3-0 (Sassuolo) e una sconfitta per 4-0 (Inter). Esattamente come successo, anche se in ordine invertito, con Psg e Torino. Oltre alle coincidenze, restano però i numeri. Degli ultimi otto rigori fronteggiati, Marco Carnesecchi ne ha parati quattro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

