Carnesecchi e i rigori con l’Atalanta già quattro parati | è al top in Italia
Prima a Bradley Barcola in Champions League, poi a Duvan Zapata in Serie A. Due rigori parati da Marco Carnesecchi nel giro di pochi giorni: quando avevamo già visto questo film? Nel febbraio 2024, quando prima ipnotizzò Pinamonti e poi Lautaro Martinez. Curiosità, anche quelle due sfide – giocate a distanza di 11 giorni – si conclusero con una vittoria per 3-0 (Sassuolo) e una sconfitta per 4-0 (Inter). Esattamente come successo, anche se in ordine invertito, con Psg e Torino. Oltre alle coincidenze, restano però i numeri. Degli ultimi otto rigori fronteggiati, Marco Carnesecchi ne ha parati quattro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Marco #Carnesecchi para due rigori consecutivi come #Donnarumma: l'Atalanta lo blinda a 45 milioni, ma #Juve, #Milan e #Inter restano alla finestra https://persemprecalcio.it/2025/09/22/carnesecchi-para-tutto-record-alla-donnarumma-e-futuro-da-big-ne
Carnesecchi come Gigi Buffon! La leggenda della Juve era stato il primo e unico fino ad ora a parare due rigori in Serie e Champions nello stesso mese (maggio 2003, a Fiore della Lazio e Figo del Real Madrid). Fonte: Giuseppe Pastore- IG stories