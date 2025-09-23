Carlo Maratta e la Pala di San Nicola | alla scoperta dei protagonisti della tela

Bersaglia Cade il quarto Centenario dalla nascita di Carlo Maratta, artista nato a Camerano, presso Ancona. Celebriamo tale ricorrenza prendendo in esame la Pala di San Nicola della Civica Pinacoteca Francesco Podesti di Ancona. L’opera fu compiuta su commissione del mercante bergamasco Pietro Nembrini, aggregato al patriziato anconetano nel 1635 per la chiesa di San Nicola. Questa fu demolita per la costruzione del Teatro delle Muse, i cui lavori, cominciati nel 1821, si conclusero nel 1827. Osservando la pala, è necessario sublimarne i seguenti elementi sostanziali. La tela, d’impostazione apertamente barocca, presenta un moto curvilineo ascensionale su cui sono disposte le santità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carlo Maratta e la Pala di San Nicola: alla scoperta dei protagonisti della tela

In questa notizia si parla di: carlo - maratta

