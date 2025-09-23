Carlo e Camilla in Italia il mese prossimo l’incontro ufficiale con Papa Leone

(Adnkronos) – Re Carlo e la regina Camilla incontreranno Papa Leone durante una visita di Stato ufficiale in Vaticano il mese prossimo. Secondo il Sun, i sovrani britannici trascorreranno due giorni a Roma in ottobre, dopo il loro viaggio in Italia ad aprile, quando incontrarono Papa Francesco pochi giorni prima della sua morte.

