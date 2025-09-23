Il weekend appena concluso ha trasportato la città all’interno di un iconico film di Walt Disney, fatto di centinaia di musetti e code scodinzolanti. La “carica dei 101” da venerdì a domenica all’Hotel Principe for Pet Lovers e alla spiaggia 81 però, non ha avuto come protagonista i dalmata, bensì i carlini. Il merito è di Simona Trecordi che da undici anni organizza "Pugs on the beach"’, il raduno dei carlini: "Ho iniziato questa attività quando nella mia vita è arrivato Giotto, il mio carlino, perché non c’era abbastanza informazione sul benessere di questo cane. I miei raduni sono pensati proprio per questo, l’intento è quello di veicolare un messaggio sulla salute dei carlini, che non devono essere visti come cani da divano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carlini in festa al mare. In 150 tra giochi, coccole e raccolta fondi solidale