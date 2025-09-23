Caressa chiede calma | Pio? Avesse fatto gol in rovesciata… Carlos Augusto? Giocatore di livello
Caressa ha analizzato la situazione dell’Inter, analizzando il momento di alcuni dei suoi giocatori e l’andamento della squadra dopo la quarta giornata. Nel corso della sua analisi della quarta giornata del campionato di Serie A, Fabio Caressa ha inserito il nome di Carlos Augusto nella sua formazione ideale, lodando le sue qualità e la sua versatilità. Il difensore, protagonista con la maglia dell’ Inter, ha ricevuto parole di elogio per il suo rendimento in campo e per le sue capacità di adattarsi a due ruoli differenti. LA PRESTAZIONE DI AUGUSTO – «Ha giocato una grande partita, sa fare benissimo due ruoli e ha dimostrato di essere un giocatore di livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: caressa - chiede
In occasione della ripartenza del one man show Fratelli di Crozza, il comico genovese Maurizio Crozza veste i panni del neo-candidato alla Regione Campania, Roberto Ficom impegnato a chiedere consigli al Presidente della Regione Vincenzo de Luca. - facebook.com Vai su Facebook
Caressa: "San Siro? Parole chiare di Marotta. Così Milano rischia di restare indietro" - Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato le dichiarazioni di Giuseppe Marotta sulle difficoltà legate al futuro di San Siro e alla possibilità di costruire un nuovo stadio ... Riporta msn.com