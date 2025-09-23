Career & Innovation Day 2025 | a Napoli un successo che rafforza il futuro dei giovani talenti del Sud

Si è svolto con grande partecipazione il Career & Innovation Day 2025 presso la Fondazione IPE Business School, un evento che ha trasformato Napoli in un punto di incontro tra formazione, impresa e innovazione. La giornata ha coinciso con il Graduation Day del Master in HR & Digital Recruiting. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Career &amp; Innovation Day 2025: a Napoli un successo che rafforza il futuro dei giovani talenti del Sud - All’appuntamento hanno preso parte 150 aziende nazionali e internazionali, che hanno incontrato studenti, laureati e giovani professionisti in sessioni di ... Secondo napolivillage.com

Career &amp; Innovation Day 2025: a Napoli il futuro dei giovani talenti che scelgono di restare al Sud - Con la presentazione dei progetti, il dialogo con le imprese e un ricco calendario di attività, il Career & Innovation Day 2025 trasforma Napoli in un hub di opportunità, dove i giovani del Sud ... Da napolitoday.it

