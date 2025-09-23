Cardiopatie congenite nell' adulto | linee guida pratiche per medici e specialisti

MESAGNE - Sabato 27 settembre, la Fondazione San Giorgio, in collaborazione con Apulia Diagnostic, organizza presso l'auditorium del Castello di Mesagne un evento scientifico nel panorama della cardiologia. A partire dalle 8:30, esperti del settore si confronteranno sulla gestione del paziente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: cardiopatie - congenite

Harmony, svolta nel trattamento delle cardiopatie congenite

Cardiopatie congenite nell'adulto: linee guida pratiche per medici e specialisti; IL PAZIENTE CARDIOPATICO CONGENITO ADULTO NELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI BASE E DEL CARDIOLOGO SUL TERRITORIO ED IN OSPEDALE; A Pisa oltre 170 cardiologi e pediatri da tutto il mondo.

Cardiopatie congenite: cosa sono, e come vivere con alcune disabilità invisibili - Oggi più del 90% dei bambini nati con una cardiopatia congenita sopravvive fino all’età adulta: in Italia sono circa 100. Riporta disabili.com

Giornata mondiale delle cardiopatie congenite: rischi e diagnosi prenatali - Non soltanto quello degli innamorati, che festeggiano San Valentino: è infatti anche la Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulle Cardiopatie ... Scrive quotidiano.net