Carceri di Roma diventino XVI municipio ok da Assemblea Capitolina

(Adnkronos) – Una proposta per riunire "le 6 case circondariali di Roma all'interno di un XVI Municipio'. Questo l'ordine del giorno approvato all'unanimità dei presenti da parte dell'Assemblea Capitolina, nella seduta straordinaria tenutasi a Rebibbia, sulla situazione delle carceri a Roma. Nel testo, presentato dalle consigliere Pd Cristina Michetelli e dalla capogruppo Valeria Baglio, si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: carceri - roma

Emergenza carceri a Roma, a Regina Coeli quasi il doppio dei detenuti previsti

Pochi medici e agenti, detenuti pronti alle rivolte. Le carceri sovraffollate di Roma sono una polveriera

E' stato un fine settimana tragico quello delle carceri italiane. Due persone si sono tolte la vita. Sabato un uomo di 41 anni nel carcere di Rebibbia a Roma. Ieri una ragazza di 26 anni in quello di Sollicciano a Firenze. Sono già quattro le donne che si sono sui - facebook.com Vai su Facebook

Carceri di Roma diventino XVI municipio, ok da Assemblea Capitolina; Trovato morto in cella a Rebibbia. È il secondo caso in poche ore; Droga e cellulari in carcere: un pacco lanciato con il drone.

"Carceri di Roma diventino XVI municipio", ok da Assemblea Capitolina - L'ordine del giorno approvato all'unanimità dei presenti da parte dell'Assemblea Capitolina, nella seduta straordinaria tenutasi a Rebibbia ... Si legge su adnkronos.com

Carceri, Con.Si.Pe e Camera Penale di Roma condividono preoccupazioni - ), presieduta da Mimmo Nicotra, ha sottolineato l’importanza delle iniziative della Camera Penale di Roma e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ... Secondo rainews.it