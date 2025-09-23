Carcere minorile di Nisida esce in permesso e torna con hashish | denunciato

Il giovane detenuto è tornato nel carcere minorile di Nisida dopo un permesso con un pacchetto di sigarette contenente un cospicuo quantitativo di hashish. E’ tornato nell’Ipm dopo un permesso con un pacchetto di sigarette contenente un cospicuo quantitativo di hashish: è successo nel carcere Minorile di Nisida dove la Polizia Penitenziaria – coordinata dalla . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Carcere minorile di Nisida, esce in permesso e torna con hashish: denunciato

Esce di cella grazie a permesso e torna con hashish, denunciato

Esce di cella grazie a permesso e torna con hashish, denunciato - E' tornato in carcere dopo un permesso con un pacchetto di sigarette contenente un cospicuo quantitativo di hashish: è successo nell'Istituto Penale Minorile di Nisida dove la Polizia Penitenziaria - Riporta ansa.it

