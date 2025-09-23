Carbone&C alla riscossa – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore L’odio che ci fa ricordare le Brigate Rosse. La polemica su Giorgia Meloni e gli Anni di piombo riporta alla memoria le origini delle Brigate rosse, nate dentro il Pci tra giovani cresciuti a pane e Resistenza. Dal racconto di Alberto Franceschini emerge come la violenza politica si sviluppò gradualmente, alimentata da silenzi e complicità. Un monito attuale: l’odio verbale può trasformarsi in lotta armata. Sfoglia il numero in edicola e abbonati La copertina: Carbone&C alla riscossa. Nonostante il contributo crescente di rinnovabili e nucleare, lo scorso anno le fonti fossili hanno segnato nuovi record di produzione e consumo. 🔗 Leggi su Panorama.it

