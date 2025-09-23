Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull' acqua
Roma, 23 set. (askanews) - La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull'acqua: è Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, in scena il 26, 27 e 28 settembre, in collaborazione con Romaeuropa Festival(Ref). Per la prima edizione, con prevendita on line dal primo settembre, sarà ospite una delle maggiori compagnie europee, la Gauthier Dance, che assieme ad Aterballetto presenterà i lavori - alcuni in prima nazionale o assoluta- dei più importanti coreografi contemporanei, Sharon Eyal, Marco Goecke, Angelin Preljocaj, Hofesh Shechter e una nuova creazione danzata nell'acqua di Diego Tortelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: caracalla - danza
Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull’acqua
Danza, dal 26/9 le coreografie di Ccn/Aterballetto “invadono” le Terme di Caracalla @Aterballetto - X Vai su X
Turismo Roma. . CARACALLA DANZA 26 | 27 | 28 settembre 2025 Per tre sere al tramonto le Terme di Caracalla prendono vita con la danza del CCN/Aterballetto e della compagnia ospite Gauthier Dance // Theaterhaus Stuttgart. Tra le coreografie prese - facebook.com Vai su Facebook
Caracalla Danza, la coreografia contemporanea si libra sull'acqua; Duetto con l’acqua per i ballerini star di Caracalla Danza; Danza, dal 26/9 le coreografie di Ccn/Aterballetto invadono le Terme di Caracalla.
Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull'acqua - La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull'acqua: è Caracalla Danza, ... Secondo spettacoli.tiscali.it
Duetto con l’acqua per i ballerini star di Caracalla Danza - È un inedito palcoscenico, un vero e proprio laghetto, incastonato tra le Terme a ... Segnala msn.com