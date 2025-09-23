Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull' acqua

Roma, 23 set. (askanews) - La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull'acqua: è Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, in scena il 26, 27 e 28 settembre, in collaborazione con Romaeuropa Festival(Ref). Per la prima edizione, con prevendita on line dal primo settembre, sarà ospite una delle maggiori compagnie europee, la Gauthier Dance, che assieme ad Aterballetto presenterà i lavori - alcuni in prima nazionale o assoluta- dei più importanti coreografi contemporanei, Sharon Eyal, Marco Goecke, Angelin Preljocaj, Hofesh Shechter e una nuova creazione danzata nell'acqua di Diego Tortelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

