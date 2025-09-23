Carabinieri salvano un uomo che tenta di gettarsi dal balcone a Piano di Sorrento

23 set 2025

Attimi di grande tensione e paura nella notte a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno salvato un 41enne che minacciava di togliersi la vita. L'uomo, già oltre il parapetto del proprio balcone, è stato afferrato per le gambe all'ultimo istante, evitando così la caduta. L'intervento provvidenziale. Allertati dal 118, i militari della Sezione Radiomobile di Sorrento sono accorsi nell'abitazione dopo la segnalazione di una violenta lite familiare. Il 41enne, in preda a una crisi psicotica, aveva già aggredito i parenti e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di lanciarsi nel vuoto.

