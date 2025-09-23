Caporalato e lavoro irregolare | cinque aziende sospese Alcune destinatarie di fondi europei

Dodici aziende agricole, del settore agroalimentare e florovivaistico, controllate in provincia di Latina. In sette di queste i carabinieri del comando provinciale e il personale del nucleo Ispettorato del lavoro hanno rilevato irregolarità, cinque sono state sospese.Le ispezioni, finalizzate al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

