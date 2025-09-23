Capitaneria di porto di Gallipoli al timone il nuovo comandante Pierpaolo Pallotti

GALLIPOLI – Parte ufficialmente la nuova direzione della capitaneria di porto di Gallipoli dopo la cerimonia di avvicendamento al comando del compartimento marittimo tra il comandante uscente, il capitano di vascello Francesco Perrotti, e il subentrate e pari grado, il capitano di vascello.

