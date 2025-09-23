Sono i giorni decisivi per la consegna del dossier sulla candidatura di Massa a capitale italiana della cultura 2028 che deve essere recapitato entro il 25 settembre al ministero della Cultura. Il lavoro è stato intenso e ha coinvolto il Comune di Massa, la Commissione scientifica, il Comitato promotore, l’amministrazione provinciale di Massa-Carrara con i Comuni della provincia, associazioni culturali, sociali, sportive del territorio e cittadini, che hanno esposto le proprie idee, tutte sottoposte a valutazione per la stesura del documento. A coordinare i lavori è stato Emanuele Bertocchi, presidente dell’Istituto di Valorizzazione dei Castelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della cultura. Bertocchi: "Creata una ’meccanica celeste’ che ci porterà lontano"