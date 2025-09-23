Capitale del porcino | Borgotaro apre la 50esima edizione con il tutto esaurito

La 50ª Fiera del Fungo di Borgotaro IGP apre l’edizione del cinquantennale con un debutto oltre le aspettative: centro storico vivo dal mattino fino a tarda notte, mostra micologica sempre presidiata, inaugurazione ufficiale con banda e pubblico in piazza, Officine del Gusto affollate, contenuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

