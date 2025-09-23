Capitale del porcino | Borgotaro apre la 50esima edizione con il tutto esaurito
La 50ª Fiera del Fungo di Borgotaro IGP apre l’edizione del cinquantennale con un debutto oltre le aspettative: centro storico vivo dal mattino fino a tarda notte, mostra micologica sempre presidiata, inaugurazione ufficiale con banda e pubblico in piazza, Officine del Gusto affollate, contenuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: capitale - porcino
In un periodo ricco di eventi e sagre dedicate al fungo porcino, sabato mattina Samantha Raparelli ha parlato ai microfoni di Radio Roma Capitale di ricette con funghi e tartufi Ascolta il podcast sul nostro sito https://www.radioromacapitale.it/?post_type=p - facebook.com Vai su Facebook
La Fiera sempre più mondiale: Rieti capitale del peperoncino tra turisti, spettacoli e sapori globali - X Vai su X
Capitale del porcino: Borgotaro apre la 50esima edizione con il tutto esaurito; Borgotaro: Fiera del fungo, apre la 50^ edizione con il tutto esaurito; -.
Capitale del porcino: Borgotaro apre la 50esima edizione con il tutto esaurito - La 50ª Fiera del Fungo di Borgotaro IGP apre l’edizione del cinquantennale con un debutto oltre le aspettative: centro storico vivo dal mattino fino a tarda notte, mostra micologica sempre presidiata, ... Come scrive msn.com
Borgotaro: Fiera del fungo, apre la 50^ edizione con il tutto esaurito - La 50ª Fiera del Fungo di Borgotaro IGP apre l’edizione del cinquantennale con un debutto oltre le aspettative: centro storico vivo dal mattino fino a tarda notte, mostra micologica sempre presidiata, ... Riporta msn.com