Capello su Modric | È la risposta del Milan a De Bruyne

Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'impatto al Milan di Luka Modric, confrontandolo con quello di De Bruyne al Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello su Modric: “È la risposta del Milan a De Bruyne”

In questa notizia si parla di: capello - modric

Tare, Allegri, Modric e … Vlahovic: Milan, le impressioni di Capello

Capello: “Scudetto? Milan prima candidata a insidiare il Napoli. Modric e Rabiot …”

#Capello: “#Milan, la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto. Su #Modric …” - facebook.com Vai su Facebook

#Capello a @Gazzetta_it: “@acmilan, la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto. Su @lukamodric10 …” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric - X Vai su X

Capello: "Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Ecco perchè" - Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato così di Luka Modric: "Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore ... Secondo milannews.it

Capello: "Scudetto? Milan candidata numero a insidiare il Napoli. Modric risposta a De Bruyne" - Fabio Capello nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è proiettato alla prossima sfida di campionato tra Milan e Napoli. Da msn.com